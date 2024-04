Calzona recupera subito Politano, ma a Empoli sarà emergenza in difesa Solo crampi per l'esterno. Tornerà anche Ngonge dalla squalifica. Olivera e Jesus ancora a parte

Il rendimento casalingo è quasi da retrocessione, ma fuori casa il Napoli si esprime meglio: gli azzurri ripartiranno da Empoli sabato pomeriggio con l'obiettivo di centrare almeno il posto in Europa o Conference League. La Champions è ormai sfumata, ma confermare il piazzamento nelle coppe per il 15esimo anno consecutivo resta l'ultimo obiettivo rimasto. Calzona confida in un rendimento in trasferta migliore, forse perché la squadra sente meno le pressioni di una stagione da incubo. Ma non sarà facile contro una squadra a caccia di punti salvezza. I partenopei hanno già ripreso gli allenamenti: buone notizie da Politano, che non ha subito alcun infortunio dopo il dolore al polpaccio accusato nel secondo tempo della partita. Solo crampi, e già oggi si è allenato in gruppo. Resta, però, l'emergenza in difesa: arriverà la squalifica per Mario Rui e Rrahmani, mentre resta in forte dubbio Olivera, che anche oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo. Sembra molto probabile anche l'assenza di Juan Jesus, alle prese con la sciatalgia e che oggi ha svolto terapie. Calzona dovrebbe schierare la coppia Natan-Ostigard, con il brasiliano che non si vede da tempo. A sinistra è pronto Mazzocchi, anche lui ultimamente uscito fuori dalle rotazioni.