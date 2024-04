IL PIZZINO SPOT di Urgo: La legge del pareggio Le singolare casualità nelle sfide tra prime e ultime della classe, ma è un'altra occasione persa

La 32esima del campionato di serie A è stata contrassegnata dalle legge casuale del pareggio. Nelle sfide, mai così ben orchestrate, tra le prime e le ultime della classe - fatta eccezione per il match dei bassifondi tra Lecce ed Empoli - il risultato conclusivo è stato sempre e comunque, anche con qualche sorpresa, la parità.

Non so cosa significhi ciò - ammesso che nasconda una qualche recondita spiegazione (i primi caldi?) - resta però il fatto che quello del Napoli col Frosinone (chissà perchè) non mi ha stupito ed è stata l'ennesima occasione persa dagli azzurri per risalire la china.