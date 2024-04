A Empoli Ngonge può insidiare Politano Kvaratskhelia e Osimhen non si toccano, ma l'ex Inter potrebbe partire dalla panchina

Operazione rinascita. Il Napoli vuole rialzarsi almeno per le ultime sei partite. Oggi in casa dell’Empoli gli azzurri hanno intenzione di incassare i punti per puntare almeno all’Europa League. Per la Champions, anche se la matematica ancora non condanna i partenopei, l’impresa sembra molto ardua. Calzona, comunque, non ha più tempo per aspettare. In Toscana arriva un Napoli in emergenza in difesa. Assenti Rrahmani e Mario Rui per squalifica manca anche Olivera infortunato. Sulla sinistra spazio a Mazzocchi. Al centro Natan dovrebbe ancora rimanere fuori per lasciare spazio a Ostigard e Juan Jesus. A centrocampo Anguissa, Lobotka eZielinski non sono in discussione. Il polacco si è ripreso il posto dopo che Traorè era diventato titolare. In attacco solo Politano è in dubbio. A destra potrebbe cominciare Ngonge per poi lasciare all’ex Inter.

Prima punta come sempre Osimhen con Kvara a sinistra. Il georgiano sta bene dopo che la gastroenterite lo aveva fermato in settimana. La spinta del pubblico per la reazione d’orgoglio: saranno oltre 4mila i tifosi delNapoli al Castellani. La delusione è forte, eppure il sostegno agli azzurri non mancherà. La corsa a un posto in Europa è ancora aperta, soprattutto dopo che la Uefa ha chiarito che potrebbe essere valido perfino il sesto posto per la Champions, ma solo se Atalanta o Roma dovessero vincere l’Europa League e contemporaneamente arrivare quinte. Calzona, comunque, non ha più tempo per aspettare e si aspetta la tanto invocata reazione d’orgoglio. Stuzzica la possibilità di vedere Ngonge titolare: Politano potrebbe non essere al meglio dopo i forti crampi di domenica scorsa. La staffetta non è da escludere, con l’ex Verona che non ha trovato la continuità e vuole mandare segnali in vista della prossima stagione.