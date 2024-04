IL PIZZINO SPOT di Urgo: Mamma che freddo! 30 punti in meno che il Napoli ha conquistato in questo triste campionato rispetto all'anno scorso

Meno trenta non è il freddo glaciale delle regioni del nord, bensì i punti in meno che il Napoli ha conquistato in questo triste campionato rispetto a quello dello scorso anno. Una vergogna senza fine. Nessuno con uno scudetto sul petto aveva fatto di peggio nella storia della serie A. Altro che discutere questo o quel calciatore. Qui è tutto che è saltato in aria. Prima di tutto la corrente, per tenere accesso il sacro fuoco della passione e del dovere da parte dei tanto vituperati protagonisti in campo, ma anche quello del buonsenso e dell'ormai scomparso onore di dirigenti (presidente in testa), allenatori e staff.