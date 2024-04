IL PIZZINO SPOT di Urgo: Nient'altro da dire La disfatta azzurra a Empoli: meglio parlare dei fischietti

Empoli-Napoli era stata da sempre una partita avvincente, un po' la "Davide contro Golia" per antonomasia del calcio italiano moderno. Ad arbitrarla era stato chiamato tal Gianluca Manganiello da Pinerolo, un valente e impettito collezionatore di cattive prestazioni.

Con lui a dar valore al gruppo censorio del Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli c'erano Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Stefano Liberti di Pisa come assistenti, Niccolò Baroni di Firenze in qualità di IV uomo, Aleandro Di Paolo di Avezzano il Var e Rosario Abisso di Palermo l’Avar. Non ho nient'altro da dire.