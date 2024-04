Calzona striglia la squadra in sala video e chiede un cambio di rotta Riunione ieri a Castel Volturno, ma senza il presidente De Laurentiis

Solo un giorno di pausa per gli azzurri. Nonostante si giochi domenica prossima, Calzona ha voluto subito ad inizio settimana gli azzurri a Castel Volturno. La seduta è stata programmata per il pomeriggio ma capitan Di Lorenzo è arrivato alle 12,30. Un segnale importante da parte del leader dello spogliatoio. Prima di scendere in campo, il tecnico azzurro ha tenuto per mezz’ora gli azzurri davanti alla tv. Sono stati visionati gli errori commessi in casa dell’Empoli l’altro giorno. Le difficoltà sono statetante e ripetersi contro la Roma vorrebbe dire perdere ancora. C’è bisogno di scrollarsi di dosso tante delusioni e poter battere i giallorossi vorrebbe dire ritrovare un po’ di sorriso. Il successoservirebbe a poco per la classifica ma cambierebbe sicuramente l’umore dello spogliatoio e della tifoseria. Olivera ieri ha svolto personalizzato in campo. Si pensava ad un recupero per domenica ma le sue condizioni dovranno essere valutate nel corso delle prossime sessioni di lavoro. Contro la Roma ci saranno Rrahmani e Mario Rui che hanno scontato il turno di squalifica. Per il resto stanno tutti bene. Spetterà a Calzona capire se ci dovranno essere dei cambi visto che ci sono alcuni elementi che proprio non ce la fanno a rendere al massimo