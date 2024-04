Mazzocchi scalpita ma a sinistra torna Mario Rui Il portoghese rientra dalla squalifica: dovrebbe essere titolare contro la Roma

Pasquale Mazzocchi si sta mangiando le mani. Era praticamente pronto per tornare titolare contro l’Empoli. Ma purtroppo una gastroenterite l’ha costretto a partire dalla panchina. Quando, però, Calzona, vedendo Natan in difficoltà, gli ha chiesto se ce la facesse, lui ha risposto: «Sì». Peccato che quell’impiego del secondo tempo al Castellani sia coinciso con una delle peggiore partite stagionali del Napoli.E per forza di cose anche Pako è finito nel mirino delle critiche. Avrebbe voglia di dimostrare tanto il suo valore. Ma da quando c’èCalzona spazio non ce n’è. È costretto sempre a guardarsi la partita da fuori. E lo farà anche domenica contro la Roma. Sì perché a sinistra tornerà Mario Rui dalla squalifica. A destra la corsia è occupata da capitan DiLorenzo che, nonostante non stia convincendo più di tanto, resta un intoccabile. La speranza è che possa entrare a gara in corso e dare il suo contributo fino alla fine del campionato. Poi si vedrà.