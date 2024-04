Oggi la ripresa degli allenamenti: ritiro ufficialmente interrotto Gli azzurri prepareranno la partita di lunedì sera in casa dell'Udinese

Temevano di poter ritornare in ritiro in vista della sfida di lunedì prossimo in casa dell’Udinese. Ed, invece, per gli azzurri ci sarà il programma solito di lavoro con il rientro a casa dai familiari. Ha annullato subito la punizione Aurelio De Laurentiis. Il patron aveva obbligato i calciatori alla clausura per concentrarsi sulla sfida con la Roma. Anche se domenica non si è vinto, il presidente è rimasto soddisfatto lo stesso ed è andato addirittura a complimentarsi negli spogliatoi. Un sospiro di sollievo per il gruppo che non aveva preso bene la scelta della proprietà. Al punto di scatenare all’interno dello spogliatoio un po’ di maretta. Juan Jesus e Osimhen erano andati da Calzona per protestare senza chiedere lumi a Di Lorenzo.

Il capitano si è sentito delegittimato e quindi si èarrivati quasi alle mani. È poi rientrato tutto e in campo si è vista una bella reazione. Oggi pomeriggio, comunque, si torna al lavoro. Bisognerà valutare le condizioni di Zielinski ma difficilmente potrà recuperare per la trasferta friulana. Anche Gollini è out mentre tutto il resto del gruppo è a disposizione. Calzona avrà un giorno in più per studiare bene come battere l’Udinese. Dall’altra parte c’è Fabio Cannavaro che si gioca la salvezza nelle ultime quattro gare del torneo di Serie A. La formazione iniziale non dovrebbe essere diversa da quella vista con la Roma. Potrebbe toccare a Mario Rui a sinistra anche se Olivera ha fatto una buona prestazione segnando anche l’1-1. In difesa Juan Jesus è andato ancora una volta in difficoltà e potrebbe lasciare spazio ad Ostigard. Ma è ancora tutto da studiare fino a lunedì.