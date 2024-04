Napoli-Bologna si giocherà di sabato alle 18 Ufficializzate date e orari della 36esima giornata

La Lega di Serie A ha ufficializzato date e orari della 36ª giornata. In quel turno il Napoli giocherà in casa contro il Bologna: la partita è stata fissata per sabato 11 maggio alle 18. Sarà la penultima partita casalinga degli azzurri in stagione: l’epilogo contro il Lecce nell’ultima giornata.