IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'avvertimento Considerazioni dopo Napoli-Roma e le rimonte subìte nelle partite casalinghe

Il Napoli visto contro la Roma al Maradona ha rivelato ancora una volta - qualora ve ne fosse bisogno - che, pur con tutti gli sbagli commessi dalla sua dirigenza, la squadra aveva in sé i mezzi tecnici per farcela a raggiungere facilmente una Champions League tanto agognata quanto necessaria alla sua sopravvivenza.

Bastava non farsi rimontare almeno in 4 partite casalinghe, compresa quest'ultima, e non perderne altrettante con squadre inferiori, mettendo in campo il minimo di ardore sindacale. Se non è questo un avvertimento per il futuro ditemi cos'è. Altra cosa è il per chi e il perché.