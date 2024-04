Napoli, senza Champions l'Europa non sembra una priorità Azzurri in corsa per Europa League e Conference League, ma una stagione senza coppe non è un dramma

Tra presente e futuro, in un campionato che forse non ha più molto da dire. Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti a Castel Volturno: finito il ritiro di Caserta dopo la buona prestazione contro la Roma, ma la vittoria ancora non si è vista. Gli azzurri sono ora fuori dalla zona Europa, e le ormai minime speranze Champions sono svanite. Resta possibile la qualificazione in Europa o Conference League, ma la sensazione è che senza Champions una stagione senza coppe non sarà un dramma. Troppo grande la differenza di introiti tra la Champions e le altre competizioni, e forse c'è la tentazione di dare al prossimo allenatore una stagione con meno impegni per poter ricostruire meglio il nuovo ciclo.

Non la pensano così i tifosi, che vorrebbero vedere gli azzurri lottare fino all'ultima giornata. Ma i pensieri sono soprattutto al futuro: ufficializzato il primo ritiro estivo, a Dimaro dall'11 al 21 luglio, l'attesa è per sapere chi sarà a guidare il Napoli. Le voci si soffermano soprattutto su quattro nomi: Conte, Gasperini, Pioli e più defilato Italiano. Il sogno dei tifosi è l'ex allenatore della Juventus, ma non ci sono ancora segnali concreti. Possibile che De Laurentiis voglia aspettare ancora, anche se sembra certo che il presidente voglia puntare su un tecnico esperto e italiano per provare ad aprire un nuovo ciclo vincente.