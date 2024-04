Napoli, tifosi rassegnati mentre l'anniversario dello scudetto si avvicina Il Napoli ha ripreso gli allenamenti per preparare la sfida contro l'Udinese di Cannavaro

Archiviato il ritiro di Caserta, il Napoli ha ripreso i ritmi consueti in vista della sfida di lunedì sera in casa dell'Udinese. I partenopei si ritroveranno contro l'ex Cannavaro, allenatore emergente che aveva voglia di guidare la sua squadra del cuore in questa annata tormentata. Invece è arrivata la chiamata da Udine, con il difficile compito di salvare i bianconeri: proprio per questo i friulani avranno assoluto bisogno dei tre punti, ma Calzona confida nel ritorno alla vittoria dopo il positivo pareggio contro la Roma. Quasi tutti contenti per il 2-2 del Maradona, ma non i tifosi che sono ormai rassegnati a una stagione da dimenticare.

Eppure, resta aperto l'obiettivo Europa, che darebbe prestigio e manterrebbe attiva la partecipazione alle coppe per il 14esimo anno consecutivo. Oggi la ripresa degli allenamenti: Lavoro a parte per Gollini. Terapie per Zielinski, mentre Kvaratskhelia e Osimhen hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Si avvicina, intanto, il 4 maggio: giorno del primo anniversario dello scudetto vinto con Spalletti: giovedì la prima del film "Sarò con te", che uscirà nelle sale sabato. Ma nei tifosi il pensiero è al futuro: sale l'attesa per il nome del nuovo allenatore. Il sogno resta Antonio Conte.