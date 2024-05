IL PIZZINO SPOT di Urgo: Viti e bulloni Peggio delle viti ci sono solo i bulloni che tengono inchiodati a terra i calciatori azzurri sui cross avversari.

Continua la gestione sconcertante di questa maledetta annata da parte della SSC Napoli e dei suoi affiliati. Il buon Calzona, nel prepartita di Napoli-Roma, a precisa domanda sul perché giocasse Cajuste e non Traorè vista l'assenza di Zielinski, ha risposto: "Perché abbiamo anche problemi con Traoré, che ha una vite che gli dà fastidio nel posto dove si è operato. Siamo obbligati". La cosa imbarazzante è che lo ha comunque fatto scendere in campo per toglierlo poi dopo solo 19 minuti. Peggio delle viti ci sono solo i bulloni che tengono inchiodati a terra i calciatori azzurri sui cross avversari.