L’ottavo posto per evitare la Coppa Italia ad agosto Non c’è solo la caccia all’Europa: fondamentale non giocare due turni preliminari del torneo

Il Napoli è attualmente ottavo in classifica, e oggi sarebbe fuori dalle coppe europee. Questo perché, in attesa delle finali dei tornei europei e della Coppa Italia, si fa riferimento alla graduatoria prevista dal regolamento. Tuttavia, a fine campionato l’ottavo posto potrebbe bastare per la Conference League. Per gli azzurri resta valido l’obiettivo Europa, anche se forse non così prioritario. Ma arrivare almeno ottavi è fondamentale anche per un altro aspetto. L’ottavo posto è necessario anche per partire dagli ottavi di finale della prossima Coppa Italia. Dalla nona classifica a scendere, infatti, ci sono i turni preliminari di Coppa Italia ed in questo caso ben due match, quelli dei 32esimi e dei 16esimi di finale che in questa stagionesi sono disputati rispettivamente dal 10 al 13 agosto e poi a novembre.

Sono le partite di Coppa Italia delle squadre di mezza classifica, che per il Napoli sarebbero un impiccio non da poco. Ovviamente impegni che cambierebbero totalmente la preparazione, tant’è che il ritiro di Castel di Sangro - che dovrebbe terminare il 10 agosto, si chiuderebbe in anticipo di diversi giorni, come già annunciato dal sindaco Caruso. Non ci sarebbe modo di recuperare questi giorni, e quindi il ritiro abruzzese durerebbe di meno. Per il Napoli, quindi, sarebbe fondamentaleevitare di stravolgere il lavoro estivo. Inoltre, l’ottavo posto, che porterà in Conference League, comunque fondamentale per conservare un certo ranking, tenere uno standard europeo e ricostruire una rosa lunga eventualmente dando spazio anche a seconde linee o giocatori da valorizzare.