Biglietti con il Bologna in vendita. Curva B inferiore non disponibile La partita si giocherà sabato 11 maggio alle 18

Da ieri il Napoli ha messo in vendita i biglietti per la sfida dell’11 maggio al Maradona contro il Bologna. La Lega ha comunicato che ci sarà l’anticipo di sabato alle ore 18. La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.Il Napoli fa sapere l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Di conseguenza, non sarà possibile acquistare biglietti in quel settore.