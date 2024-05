Domani De Laurentiis presenta il film "Sarò con te" al Metropolitan All'anteprima la squadra al completo: atteso anche Spalletti. In mattinata la conferenza stampa

Prima la conferenza stampa alle 11 del regista Andrea Bosello. Poi l’anteprima esclusiva al Metropolitan di via Chiaia alle 20,23. È tutto pronto per la prima del film sullo scudetto “Sarò con te”. Il d-day è previsto per domani mentre l’esordio al cinema per i tifosi ci sarà sabato 4 maggio. Giorno in cui un anno fa gli azzurri conquistavano il titolo sul campo dell’Udinese. A prescindere dalla pessima stagione, i tifosi attendono l’uscita della pellicola perché vogliono rivivere i momenti più importanti di un’annata che resterà nella storia. Domani c’è come detto la conferenza di presentazione del regista Andrea Bosello nella sala stampa dello stadio Maradona. Ci sarà naturalmente anche Aurelio De Laurentiis. Di sera alle 20,23, che ricorda l’anno storico del tricolore, inizierà il film. Ci sarà naturalmente anche la squadra partenopea ed è atteso pure Luciano Spalletti.