Risalire la classifica è l'obiettivo delle ultime quattro partite Il Napoli oggi sarebbe fuori dall'Europa, ma a fine stagione può andar bene anche l'ottavo posto

Risalire la classifica, col pensiero a un posto in Europa ma anche a evitare due turni supplementari di Coppa Italia. I giocatori del Napoli hanno un ulteriore motivo per rientrare nella zona Europa. Oggi occupano l'ottavo posto, che potrebbe dare accesso alla Conference League nella prossima stagione, ma non solo. Rientrare nelle prime otto consente di cominciare la Coppa Italia direttamente dagli ottavi, e quindi a gennaio. Dal nono posto in giù, invece, bisognerà giocare i 32esimi e i 16esimi, che vuol dire due turni in più. In questa stagione si sono giocati ad agosto e a novembre. Questo significherebbe vacanze più brevi e una stagione che comincerebbe prima, tanto da accorciare il ritiro in Abruzzo.

Un'eventualità che i giocatori vogliono scongiurare, e questa potrebbe essere un'ulteriore motivazione. Restano quattro partite, e i tifosi si aspettano un finale di stagione in crescendo: lunedì sera la sfida all'Udinese del napoletano Cannavaro, ma questa è anche la settimana del primo anniversario dello scudetto. Domani l'anteprima del film "Sarò con Te", con De Laurentiis e tutta la squadra. Atteso anche Luciano Spalletti. Il documentario celebra il trionfo di un anno fa e uscirà nei cinema sabato, esattamente un anno dopo la vittoria del tricolore, proprio sul campo di Udine. Sembra passata un'eternità, e anche per questo il ricordo di un Napoli dominante che oggi non c'è più fa anche un po' male.