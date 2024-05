Napoli: spunta l'ipotesi di un ritorno per Conte C'è una pista che porta di nuovo in Premier per il salentino

Antonio Conte e il Napoli: una serie di contatti nata ai primi scricchiolii della panchina di Rudi Garcia, proseguiti prima dell'arrivo di Walter Mazzarri per la seconda (e breve) avventura sulla panchina azzurra e rinnovati in queste settimane nel percorso negativo tra campionato e coppe per la squadra guidata da Francesco Calzona dal mese di febbraio.

L'accelerazione per ripartire subito

Da una parte l'obiettivo di confermarsi in Europa con un pass utile per una delle competizioni UEFA evitando lo spettro di scendere in campo per la Coppa Italia già ad agosto, dall'altra la necessità di accelerare nella programmazione. Probabilmente la lunga attesa del passaggio del testimone tra l'uscente Luciano Spalletti e il nuovo tecnico e tra l'uscente Cristiano Giuntoli e il nuovo direttore sportivo ha innescato i primi dubbi e Aurelio De Laurentiis punta allo sprint per ripartire con forza sin dal sipario su una stagione da tante ombre e pochissime luci.

C'è il Chelsea sul salentino

C'è, però, un nuovo rivale nella corsa che porta a Conte. Il Chelsea sembra pronto a un'offerta super. Il tecnico salentino ha già allenato i Blues subito dopo l'avventura da c.t. della Nazionale: un biennio aperto con un titolo di campione d'Inghilterra conquistato nel 2017 e chiuso con una FA Cup vinta nel 2018. Nei mesi scorsi filtrava l'intenzione del rientro in A dopo l'avventura con il Tottenham, ma occhio a quanto il Chelsea di Todd Boehly potrà presentare all'ex tecnico di Juventus e Inter per riportarlo subito in Premier League con un progetto di ripartenza e da prospettiva clamorosa (il Chelsea parteciperà al Mondiale per Club 2025 grazie al titolo di campione d'Europa conquistato nel 2021).