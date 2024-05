Napoli: ritiro a Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto Annuncio del sindaco del comune abruzzese Caruso: 4 test al "Patini"

Il Napoli a Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto: prende forma l'estate azzurra con il progetto di ripartenza per la società partenopea ed ecco l'annuncio del sindaco della città abruzzese, anche presidente della provincia di L'Aquila, Angelo Caruso.

Quattro amichevoli nella seconda parte del ritiro

Anche nel 2024 il Napoli svilupperà il ritiro precampionato prima a Dimaro Folgarida e poi a Castel di Sangro. Saranno disputate quattro amichevoli allo stadio Patini con gli azzurri. Le date saranno modificate in base alle esigenze di calendario (con la posizione in campionato dopo l'ottavo posto c'è l'impegno estivo in Coppa Italia).

Numeri record nella scorsa estate

Nell'estate 2023, dopo la vittoria dello Scudetto, Castel di Sangro ha ospitato centomila tifosi e le presenze hanno generato ricadute positive sul mercato immobiliare e sui posti di lavoro nel comune abruzzese.