Napoli: testa all'Udinese, febbre alta per Calzona Comunicato del club: il tecnico "è rientrato anzitempo a casa per un attacco influenzale"

Allenamento mattutino per il Napoli al training center di Castel Volturno con l'Udinese nel mirino degli azzurri (gara in programma in Friuli lunedì con calcio d'inizio alle 20.45). Francesco Calzona "considerando anche le avverse condizioni meteorologiche, è rientrato anzitempo a casa per un attacco influenzale con febbre alta": quindi, solo parte dell'allenamento è stato gestito dal tecnico.

Kvaratskhelia e Osimhen: lavoro di forza con i compagni

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen hanno preso parte al lavoro di forza insieme al resto del gruppo: anche questo aspetto è stato rimarcato dal Napoli nel report della seduta. L'esterno offensivo e l'attaccante sono a disposizione, mentre si confermano le terapie per Piotr Zielinski. Appare difficile, quindi, il recupero del centrocampista verso Udinese. Allenamento personalizzato in campo, invece, per Pierluigi Gollini. La squadra si è allenata sul campo 2 con attivazione e poi lavoro di forza. Udinese-Napoli sarà diretta da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna (assistenti Bresmes e Dei Giudici, quarto ufficiale Tremolada, al VAR Marini e La Penna).