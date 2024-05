IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il masochista Il Napoli quest'anno proprio non ce la fa a non farsi male da solo

Il Napoli quest'anno proprio non ce la fa a non farsi male da solo. Dopo aver lasciato ad altri ben più forbiti e tracotanti questo riuscitissimo compito, Francesco Calzona ha infine deciso di vestire lui in prima persona i panni del masochista e contro la Roma al Maradona, sull'ultimo treno per l'Europa, decide di schierare un Traorè, che aveva appena ammesso di aver preso rotto, di fatto così sfiduciando anche una volta e per sempre Cajuste. Come se non bastasse lo deve sostituire subito per mettere un difensore e prendere un gol da polli. E che dire di Kvaratskhelia (ancora) per Raspadori?