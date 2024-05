Osimhen e Kvara subito nel gruppo. Febbre per Calzona, a casa in anticipo Lunedì il Napoli sfiderà l'Udinese in Friuli nel posticipo

Si sono allenati di mattina gli azzurri in vista della sfida di lunedì prossimo in casa dell’Udinese. La bella notizia è che Osimhen e Kvara sono rientrati subito in gruppo svolgendo l’intera seduta di lavoro. Mercoledì i due attaccanti erano rimasti fermi per precauzione. Svolge ancora terapie, invece, Zielinski che non sarà della partita sicuramente. Gollini, invece, ha cominciato a fare un po’ di personalizzato in campo visto che deve recuperare dal problema alla spalla. Considerate le cattive condizioni del tempo e unostato febbrile alto, Ciccio Calzona è uscito anzitempo dal campo per tornarsene a casa. Le sue condizioni saranno valutate oggi per capire se potrà allenare lui o lo dovranno fare gli uomini del suo staff.