Il Napoli si rituffa ancora nei ricordi, ma Calzona chiede concentrazione L'allenatore si aspettava che i calciatori non partecipassero all'anteprima del film

Rituffarsi nei ricordi per non pensare a un presente amaro: il Napoli ha vissuto l'ennesima giornata di nostalgia per l'anteprima del film sullo scudetto dello scorso anno. "Sarò con te" è in uscita nei cinema domani, e ieri presidente, squadra e l'ex allenatore Spalletti hanno presentato a ospiti e stampa il documentario celebrativo. Anche i tifosi presenti fuori la sala, pochi per la verità, hanno rivissuto le emozioni di un anno fa acclamando Spalletti. I giocatori e il presidente De Laurentiis, invece, sono stati accolti con più freddezza. "Chi crede che si possano vincere due scudetti di fila è un illuso", ha detto il presidente prima della proiezione, chiedendo ai tifosi di essere più aziendalisti in stile Manchester United.

In realtà nessuno aveva chiesto un'altra vittoria del campionato, ma semplicemente una stagione competitiva e dignitosa, con l'obiettivo qualificazione in Champions. Il Napoli invece ha sprecato quest'annata tra errori e continui riferimenti allo scorso anno, che hanno portato da subito la squadra fuori strada. E infatti anche il film è stato oggetto di contrasti: l'attuale allenatore, Francesco Calzona, ieri assente al cinema perché febbricitante, si aspettava che i calciatori non fossero presenti alla serata. Poi un cambio di idea repentino sul quale l'allenatore non sarebbe stato d'accordo. Ennesimo indizio di come sia difficile mantenere motivazioni e concentrazione: lunedì sera la sfida all'Udinese di Cannavaro, con l'obiettivo Europa che è ancora alla portata.