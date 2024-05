Scudetto, un anniversario di nostalgia pensando alla trasferta di Udine Animi contrastanti tra i tifosi, ma tutti hanno celebrato il tricolore vinto lo scoro anno

Domani l'anniversario dello scudetto vinto un anno fa a Udine, e proprio dal Blunergy ripartirà il Napoli, che lunedì sera sfiderà la squadra di Cannavaro. È in arrivo nei cinema il film celebrativo, più precisamente un documentario sulla cavalcata per la vittoria del terzo tricolore. Tuttavia, i tifosi si dividono: sui social i commenti sono prevalentemente di delusione per l'attuale stagione, e in tanti si chiedono se fosse questo il momento giusto per tornare idealmente a quel trionfo che sembra già lontanissimo. Non aiutano le voci sui calciatori che non dovevano partecipare all'anteprima per paura di contestazioni, ma che poi hanno deciso di andare al cinema.

L'allenatore Calzona, che ieri era assente per influenza, non sarebbe stato d'accordo. Solo pettegolezzi, ma questa mattina De Laurentiis è stato a Castel Volturno, dove si è confrontato proprio con l'allenatore. Anche il ds Meluso non era presente, segno di come anche lui, così come il tecnico, è al passo d'addio. Intanto, recuperano Kvaratskhelia e Osimhen, che si allenano in gruppo. Anche il vice portiere Gollini dovrebbe tornare tra i convocati, ma si è fermato Juan Jesus, che oggi ha lavorato a parte. Al suo posto si candida Ostigard, che potrebbe fare coppia con Rrahmani.