IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il peccato mortale Un'intera stagione ad oziare, ora si ricominci da zero. Anzi, da tre

Dopo gli "ozi di Capua" che sono praticamente durati l'intera stagione calcistica 2023-2024, il Napoli più incerto di sempre si appresta a designare la squadra, lo staff tecnico e atletico e quello dirigenziale - si spera spogliato di figure nepotistiche - che dovrebbe ricominciare da zero, anzi da tre.

Pare, infatti, che siano non più di tanti i titolari dello scudetto da cui Aurelio De Laurentiis ha intenzione di ripartire, uno per reparto: Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka e Giacomo Raspadori. Altro non è dato sapere, in attesa di un "coup de théâtre" che si spera non sia di nuovo, come il peccato, mortale.