A Udine niente residenti in Campania Non ci sarà il pienone di un anno fa. Al “Bluenergy”

Non ci sarà il pienone di un anno fa. Al “Bluenergy”, l’ex Dacia Arena i tifosi del Napoli saranno tanti, ma le restrizioni hanno frenato il consueto grosso seguito ditifosi. Dovrebbero essere circa 500 i tifosi azzurri provenienti dal nord Italia. Niente da fare per i residenti in Campania, mentre un anno fa ci fu il via libera