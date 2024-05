Scudetto, calciatori e tifosi: in tanti lo celebrano sui social In tanti hanno ricordato il trionfo di un anno fa, e la prossima gara sarà proprio a Udine

Un anno fa la conquista matematica del terzo Scudetto della storia azzurra. Per i tifosi del Napoli l’occasione per celebrare l’anniversario con post e foto, rispolverate dopo un anno. Chi ha avuto la fortuna di fare un selfie con Spalletti non ha esitato a ripubblicarlo. Ma anche i calciatori del Napoli, almeno una parte, ha voluto ricordare il tricolore di un anno fa. Uno dei protagonisti, Giovanni Simeone, ha voluto ricordare sui suoi canali social la conquista del tricolore: “ll terzo compie un anno... Ricordi incancellabili e un enorme senso di gratitudine verso tutti i napoletani, che ci hanno sostenuto per realizzare insieme il nostro sogno”, le parole del Cholito, a corredo di uno scatto con la riproduzione della Coppa, accolte con enorme affetto dai tifosi azzurri su Instagram. Un anno fa la conquista matematica del terzo Scudetto della storia azzurra. Quest’oggi Juan Jesus ha voluto ricordare sui suoi canali social la conquista del tricolore: “Quello che abbiamo fatto è diventato un film. È storia. Un anno dopo, ancora e sempre: Napoli campione d’Italia 22/23”, le parole del brasiliano, a corredo di un video con i momenti più belli”