Emergenza improvvisa per Udine: Calzona potrebbe rivoluzionare l'attacco Oltre l'infortunato Zielinski, dovrebbe mancare anche Kvaratskhelia, mentre è in dubbio Politano

Domenica di vigilia per il Napoli, che si prepara alla sfida di domani sera in casa dell'Udinese, che completerà la 35esima giornata. Più tempo per preparare una partita non facile, soprattutto perché i friulani del napoletano Cannavaro sono pressati dal Sassuolo, che ieri ha battuto a sopresa i neo campioni d'Italia dell'Inter. Calzona si ritrova in emergenza: sicura l'assenza dell'infortunato Zielinski, è in forte dubbio anche Kvaratskhelia. Ma i problemi non finiscono qui, perché anche Politano e Juan Jesus sono da valutare. Attacco molto probabilmente rivoluzionato, con Raspadori e Ngonge pronti a supportare Osimhen, anche se c'è l'ipotesi Traoré per sostituire il georgiano.

E a proposito di scudetto, quello vinto dagli azzurri un anno fa è stato celebrato con i post dei calciatori sui social, e soprattutto le sale piene nei cinema della Campania e non solo. Il documentario "Sarò con te", uscito in tutte le sale proprio ieri, è primo negli incassi dopo la prima giornata di proiezione, ma terzo come numero di spettatori. Complice il costo del biglietto più alto della media, l'opera che ripercorre la cavalcata del Napoli di Spalletti è stata accolta con successo, anche se per molti tifosi resta l'amarezza per una stagione molto deludente e la fine prematura di quello che poteva essere un ciclo vincente. Resta l'obiettivo di almeno un posto in Europa, ma che rischia di sfumare se gli azzurri non riusciranno a battere l'Udinese.