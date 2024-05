Problemi in attacco a Udine: non ci saranno Kvaratskhelia e Raspadori Domani assenti anche Zielinski, Dendoncker e Gollini: ma recuperano Politano e Juan Jesus

24 ore separano il Napoli dalla sfida di domani sera in casa dell'Udinese: gli azzurri troveranno i friulani fortemente penalizzati dai risultati delle rivali, e praticamente obbligati a vincere per tenere viva la speranza di salvezza. Anche il Napoli è chiamato alla vittoria, che manca ormai da un mese, per approfittare dei passi falsi di Fiorentina e Lazio e rilanciarsi per un posto in Europoa League. Calzona, però, dovrà rinunciare a due attaccanti: fuori dai convocati Kvaratskhelia e Raspadori per infortunio, mentre a centrocampo mancherà anche Zielinski. Problemi fisici anche per Dendoncker e il vice portiere Gollini, anche loro fuori dalla lista.

Calzona, però, recupera Juan Jesus in difesa e Politano in attacco, alle prese con qualche problema durante la settimana. La formazione dovrebbe vedere Meret tra i pali, con Di Lorenzo terzino destro e uno tra Ostigard e Jesus a fare coppia con Rrhamani. Olivera sarà il terzino sinistro, mentre a centrocampo il terzetto sarà composto da Anguissa, Lobotka e Cajuste. In avanti dovrebbe essere Ngonge a sostituire Kvaratskhelia, con Politano a destra e Osimhen al centro dell'attacco. Scalpitano, però, sia Lindstrom che Traoré: due soluzioni valide per completare il terzetto.