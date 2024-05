Napoli, a Udine ultimo treno per l'Europa League Emergenza in attacco per Calzona: fuori Kvaratskhelia e Raspadori, con Politano non al top

Il Napoli si prepara all'ennesimo assalto a un posto in Europa, con la vittoria che manca ormai da un mese. A Udine forse l'ultima possibilità di candidarsi per l'Europa League, in una gara complicata. Forti le motivazioni del napoletano Cannavaro, che dopo i risultati sfavorevoli ottenuti dalle rivali è già all'angolo: obbligatoria la prima vittoria sulla panchina bianconera per non doversi rassegnare alla retrocessione. E per il Napoli sarà emergenza in attacco: dopo lo stop di Kvaratskhelia per infortunio muscolare si è fermato anche Raspadori. L'ex Sassuolo ha subito una contusione alla caviglia durante l'allenamento di sabato ed è rimasto fuori dalle convocazioni assieme al georgiano.

Allo stesso tempo, però, sono rientrati nel gruppo Juan Jesus e Politano, entrambi recuperati ma non sicuri del posto da titolare. In difesa è pronto Ostigard, mentre in attacco sono Ngonge e Lindstrom pronti a supportare Osimhen. Calzona dovrebbe confermare a sinistra Olivera con Di Lorenzo a destra. L'altro centrale sarà Rrahmani. A centrocampo mancherà ancora Zielinski che sta svolgendo terapie. Cajuste è il candidato per la maglia da titolare. Con lui Lobotka ed Anguissa. In attacco Osimhen è intoccabile. Dopo la settimana con le celebrazioni per lo scudetto Calzona vuole concentrazione per tornare alla vittoria: pesano il pareggio della Lazio e la sconfitta della Fiorentina: da Udine la possibilità di arrivare in Europa League.