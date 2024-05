Sosa: "Spero in un pareggio a Udine, sono legato anche ai friulani" L’ex attaccante di Napoli e Udinese ospite de “La Domenica Azzurra” su Ottochannel

“Udinese-Napoli spero finisca in pareggio. Ho giocato 4 anni con l’Udinese, ho due figli nati a Udine, la terza è invece nata a Napoli, sono molto grato e legato al club friulano, che mi ha dato la possibilità di giocare in Italia e di venire anche a Napoli. Ho - ha detto l’ex attaccante di Napoli e Udinese, Roberto Pampa Sosa, ospite de “La Domenica Azzurra” su OttoChannel (in onda ogni domenica sul canale 16) –un bel ricordo della famiglia Pozzo, ma, sia chiaro, durante il campionato tifo per il Napoli, non mi nascondo neanche a livello nazionale. In questa gara però il Napoli ha un obiettivo che è la partecipazione ad una competizione europea, con l’Udinese che invece si gioca la salvezza. Anche per questo vorrei un pareggio e penso anche che finisca in questo modo”.