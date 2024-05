Il treno per l'Europa League passa da Udine, ma il Napoli deve tornare a vincere Tante assenze contro la squadra di Cannavaro, che non ha alternative ai tre punti

Un treno per l'Europa League che passa da Udine: il Napoli ha la possibilità di approfittare dei risultati negativi di Lazio e Fiorentina per rilanciarsi nella corsa a un posto nelle coppe. Calzona è reduce da una settimana particolare, con le distrazioni per il film scudetto e le tante assenze. Stasera non ci saranno Zielinski, Kvaratskhelia e Raspadori, oltre a Dendoncker e il vice portiere Gollini. A fare la differenza saranno le motivazioni: la squadra del napoletano Cannavaro è con l'acqua alla gola. Il nuovo allenatore aspetta la prima vittoria dopo una sconfitta e un pareggio, e non ci sono alternative se l'Udinese vuole sperare nella salvezza.

Gli azzurri dovranno dimostrare di dare continuità alla buona prestazione offerta contro la Roma, ma stavolta tornando a conquistare i tre punti che mancano dalla trasferta di Monza di un mese fa. Niente tifosi residenti in Campania al Bluenergy Stadium, ma saranno tanti i sostenitori del nord Italia che rivivranno la trasferta di Udine praticamente un anno dopo quella che consegnò lo scudetto agli azzurri un anno fa. Sembra passato un secolo e le celebrazioni sono state piene di nostalgia, ma c'è ancora tempo per rendere il presente meno amaro.