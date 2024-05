Cajuste: "C’è tanto dispiacere per questo pareggio subìto nel finale" Il centrocampista del Napoli commenta con amarezza il pareggio di Udine

"C'è grande amarezza, ci dispiace tantissimo per questo pareggio subìto nel finale". Jens Cajuste commenta la prova del Napoli a Udine.

"Dopo il gol del nostro vantaggio è mancata forse un po' di intensità, dovevamo essere più concentrati e determinati per conquistare il successo"

"E' molto complicato spiegare questa stagione e che cosa non ha funzionato. Ci sono tanti aspetti che non sono andati nel verso giusto. Anche stasera non siamo riusciti a vincere una partita che avevamo in pugno.

"Nonostante non siano giunti i risultati che speravo, personalmente ho vissuto una delle esperienze più belle ed emozionanti della mia carriera. Napoli è meravigliosa e cercherò di giocare ancora con questa maglia in futuro per far felici questi tifosi splendidi che ci regalano tanto entusiasmo"