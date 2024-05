Calzona: "Prendiamo sempre gol nel finale, dovevamo chiudere prima la sfida" L'allenatore del Napoli dopo il pareggio in casa dell'Udinese

"Prendiamo sempre gol nella fase finale, questo ci dà molta amarezza. Questa sera avevamo la gara in controllo e dovevamo segnare la rete della sicurezza per chiudere prima la sfida". Francesco Calzona analizza così il pareggio del Napoli in Friuli.

"Abbiamo mosso poco la linea difensiva dell'Udinese nel primo tempo, il giro palla è stato lento. Nella ripresa abbiamo accelerato siamo riusciti a creare palle gol. Poi però non siamo riusciti a conquistare i tre punti"

"Peccato perchè è la terza partita in cui ci sfugge la vittoria negli ultimi minuti. E' una stagione che va così e purtroppo prendiamo sempre gol. Avremmo dovuto segnare la rete della sicurezza perchè di occasioni ne abbiamo avute"

"Mi spiace anche perchè la squadra sta ritrovando ordine, anche stasera ho visto maggiore solidità, però non è bastato"

"Chiaramente pensavo che avremmo potuto fare meglio da quando sono arrivato, abbiamo e avevamo le qualità per risalire, adesso dobbiamo in ogni caso chiudere al massimo la stagione cercando di ottenere risultati positivi in queste gare che restano"

"E' una annata molto tortuosa ma io credo ancora che possiamo conquistare un posto in Europa e per riuscirci dobbiamo fare il massimo e dimostrare la nostra qualità da qui alla fine"