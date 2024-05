Ancora personalizzato per Kvara. Terapie e palestra per Raspadori L'attaccante georgiano potrebbe recuperare per la sfida di sabato contro il Bologna al "Maradona"

Sabato già si gioca e il Napoli è tornato subito ad allenarsi. Appuntamento nel pomeriggio a Castel Volturno. Per Ciccio Calzona la solita emergenza. L’unico recupero è stato quello di Gollini che è tornato finalmente ad allenarsi con il gruppo. Tutti gli altri, invece, sono ancora in infermeria. Kvaratskhelia, infatti, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Le sue condizioni saranno valutate nel corso di questa settimana. Se non rientra nel gruppo tra oggi e domani potrebbe rimanere ancorafuori anche per la sfida contro il Bologna al Maradona. Partita che dovrebbe saltare Raspadori. L’ex Sassuolo ha svolto terapie e personalizzato in palestra assieme a Dendoncker. Il problema alla caviglia destra dell’attaccante non è facile da risolvere e quindi potrebbe rientrare nell’ultima giornata. Per Zielinski personalizzato in palestra. Il polacco è out contro il Bologna. Calzona spera di poterlo recuperare almeno per la trasferta a Firenze.