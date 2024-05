IL PIZZINO SPOT di Urgo: Due parole Il Napoli non ci crede più, ammesso che lo abbia mai fatto durante questa oscena stagione calcistica

Mi tocca dirle due parole su Udinese-Napoli, se non altro perché era stata la partita che un anno fa ci aveva regalato uno storico scudetto, il primo senza Diego Armando Maradona né in campo né altrove. Il risultato finale è stato lo stesso di allora, ma poi più nulla: diverse le premesse, le attese, le emozioni e, soprattutto, il gioco e i suoi risultati. Gli uomini no, tra una partenza, una vendita un madornale sbaglio e una contraffazione, erano più o meno gli stessi. Il Napoli gioca male. Il Napoli non ci crede più, ammesso che lo abbia mai fatto durante questa oscena stagione calcistica.