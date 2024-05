IL PIZZINO SPOT di Urgo: I due raccomandati Orsato in Champions? Anche in Europa vige la regola del più protetto...

Tutto il mondo è paese. È quello che ho pensato quando ho visto Daniele Orsato - uno degli arbitri più scarsi della storia del calcio - dirigere il PSG contro il Borussia Dortmund. Se un fischietto così mediocre arriva a partite di quella importanza e di quel prestigio, vuol dire che anche in Europa vige la regola del più protetto (o del più asservito). A ulteriore conferma di quanto detto c'è il fatto che ad arbitrare l'altra semifinale c'era quel Szymon Marciniak che nella partita del Napoli contro il Milan dello scorso anno non vide un fallo da rigore di Rafael Leão grande come una casa.