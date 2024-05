Ostigard non ha convinto, Juan Jesus è pronto a tornare Contro il Bologna Calzona può tornare alla coppia con Rrahmani e il brasiliano

Attenzione a Zirkzee. L’attaccante del Bologna è un pericolo costante per tutte le difese delle squadre italiane. Figurarsi per quella del Napoli che da undici partite consecutive subisce gol. Calzona ha provato in tutti i modi ad interrompere questo trend negativo ma non c’è riuscito. Si sperava in un clean sheet ad Udine ma al 92’ è arrivata la rete del pareggio di Success. Domani contro i felsinei potrebbe esserci un altro cambio nel reparto arretrato. Ostigard, che non ha convinto troppo sul gol dei friulani, potrebbe lasciare il posto a JuanJesus. Ormai i due si alternano al fianco di Rrahmani. Ma la certezza è solo il fatto che si viene sempre perforati. Calzona si fida del brasiliano ma anche lui non ha un rendimento altissimo.Per quanto riguarda la fascia sinistra bassa dovrebbe rimanere al suo posto Olivera. Anche con il Bologna serve fisicità. Ma potrebbe anche darsi che Mario Rui venga scelto per permettere a Kvara di fare bene il suo lavoro. Comunque, Calzona scioglierà i dubbi solo nella rifinitura di oggi. Ma le scelte le ha già fatte.