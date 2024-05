Kvaratskhelia recupera col Bologna: ancora in dubbio Raspadori Il Napoli torna in campo al "Maradona" nella sfida delle 18

Vigilia di partita per il Napoli, che domani torna al Maradona alle 18 nella sfida contro il Bologna. L'euforia di un anno è ormai definitivamente svanita: prevendita fiacca, col Maradona che ancora una volta avrà diversi vuoti. Anche gli abbonati tendono a disertare: segno tangibile che l'entusiasmo non c'è più. Del resto gli azzurri non vincono in casa da 67 giorni: l'ultima volta il 3 marzo contro la Juventus. I tre punti in trasferta, invece, sono arrivati più di un mese fa a Monza. Il rendimento interno è a dir poco deludente, e non sarà facile fermare il solido Bologna di Thiago Motta, leggermente in calo ma lanciato verso la Champions League. Agli azzurri servirebbe un sussulto, visto che l'Europa è ancora alla portata: non solo la Conference League ma anche l'Europa League. Intanto oggi si è fermato ferma Mario Rui per il riacutizzarsi di una gonalgia domani non ci sarà, così come Raspadori, che ha svolto metà dell'allenamento in gruppo e metà personalizzato in campo. Fuori anche Zielinski, che potrebbe recuperare per la Fiorentina. E a proposito del prossimo turno, ufficializzati data e orario si giocherà venerdì sera alle 20.45.