Fiorentina-Napoli si gioca di venerdì La prossima giornata al "Franchi" si giocherà in anticipo alle 20.45

La Lega Serie A ha diramato la programmazione del penultimo turno di campionato, in cui il Napoli sarà impegnato sul campo della Fiorentina. Gli azzurri giocheranno al Franchi in anticipo, di venerdì sera, alle 20.45. Il Napoli quindi “completa” il giro degli orari disponibili toccando anche il venerdì sera. A questo punto resta da scoprire giorno e orario dell’ultimo turno, in casa col Lecce.