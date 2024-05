Tifosi sfiduciati: qualche abbonato resta a casa Anche oggi al "Maradona" ci saranno dei vuoti: nonostante la corsa Europa aperta entusiasmo finito

Entusiasmo finito, ormai è ufficiale. In un anno più o meno esatto svanito del tutto. Oggi al “Maradona” ci saranno pochi tifosi, nonostante la grossa quota di quasi 27mila abbonati. Qualcuno di loro, però, a Fuorigrotta nemmeno ci andrà. Meglio vedere la partita comodamente da casa, o addirittura dedicarsi ad altro. Prevendita fiacca per la partita di oggi: fino a ieri pomeriggio si registrava disponibilità di biglietti per tutti i settori dello stadio, curve superiori comprese, a riprova dello scarso interesse dei tifosi del Napoliper l’anticipo di oggi. Pesano gli oltre due mesi (67 giorni) trascorsi dall’ultimo successo a Fuorigrotta degli azzurri, strappata con le unghie alla Juventus e datato addirittura 3 marzo.Scontata la rassegnazione. Da allora la squadra di Francesco Calzona non è più riuscita a ripetersi in casa ed è stata capace di conquistare i 3 punti più di un mese fa.