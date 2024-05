Altra amara sentenza: Napoli costretto a due turni in più di Coppa Italia Azzurri aritmeticamente fuori dalle prime otto: non accadeva da 15 anni. Attesa per il nuovo tecnico

La vittoria della Fiorentina ieri contro il Cagliari ha inflitto l'ennesima sentenza alla pessima stagione del Napoli. Gli azzurri sono aritmeticamente fuori dai primi otto posti, e questo vuol dire giocare due turni supplementari di Coppa Italia: 32esimi ad agosto e 16esimi a novembre. Non accadeva da 15 anni. Un anticipo di inizio della stagione che potrebbe condizionare la preparazione estiva, in particolare il ritiro di Castel di Sangro. Ma prima di eventuali modifiche la società aspetterà le date dei 32esimi di Coppa Italia, previsti tra il 10 e il 14 agosto. Probabile che si rinunci a un'amichevole per preparare il debutto ufficiale. Non manca poi così tanto, eppure le incognite sono molte: le voci di un addio del capitano Di Lorenzo si aggiungono all'attesa per il nuovo allenatore.

Oggi Gasperini incontrerà il presidente dell'Atalanta per discutere del futuro: in caso di addio potrebbe essere Napoli la sua scelta, ma da Bergamo trapela fiducia per la sua conferma. Le alternative sono Italiano della Fiorentina e Pioli del Milan, entrambi al passo d'addio. Resta in piedi anche la suggestiva ipotesi Conte, anche se De Laurentiis è sembrato freddo sull'ingaggio dell'ex tecnico del Tottenham. Domenica, intanto, terminerà il campionato del Napoli: contro il Lecce al Maradona la remota possibilità di agganciare in extremis un posto in Conference League, ma solo se il Torino perderà contro l'Atalanta. Un obiettivo che forse non è la priorità degli azzurri, che fanno i conti con le convocazioni di Spalletti per gli Europei: dentro Meret, Raspadori e Di Lorenzo, con la soprendente esclusione di Politano.