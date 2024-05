Gasperini si allontana: De Laurentiis ripensa a Conte Osimhen resta in dubbio per Napoli-Lecce. Fuori Zielinski, Mario Rui e Rrahmani

Continua a sfogliare la margherita il presidente De Laurentiis: si entra nel vivo per la caccia al nuovo allenatore, e la lista dei candidati inizia ad assottigliarsi: Gian Piero Gasperini, forse il primo della lista, dovrebbe rimanere all'Atalanta. Ma il presidente è già pronto con le alternative, che restano Conte, Pioli e Itliano. Intanto, Napoli-Lecce in programma domenica pomeriggio allo stadio Maradona potrebbe non avere come protagonista Victor Osimhen. Anche stamattina il bomber nigeriano ha lavorato da solo sul campo. Le possibilità di vederlo in campo per l'ultimo saluto al suo pubblico sono poche. Il numero 9 sarà ceduto e quindi l'aspettativa era di poterlo vedere per l'ultima volta con la maglia azzurra.

Se domani mattina nella rifinitura riuscirà ad aggregarsi al gruppo allora potrebbe anche avere una chance di giocare, anche a gara in corso. Fuori dai giochi Zielinski, Mario Rui e Rrahmani. Tutti e tre hanno svolto personalizzato in palestra. Il polacco avrebbe voluto salutare i tifosi napoletani visto che andrà all'Inter. Al posto di Rrahmani Ostigard in coppia con Juan Jesus. Sulle corsie esterne Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo ancora Cajuste con Anguissa e Lobotka. In attacco stavolta potrebbe esserci Raspadori con Politano e Kvaratskhelia.