Attesa per il nuovo allenatore: senza Gasperini può toccare a Conte De Laurentiis si sarebbe deciso a soddisfare le richieste del tecnico ex Tottenham

È la vigilia di Napoli-Lecce ma i pensieri sono tutti per il futuro. Ormai quasi più nessuno crede all'obiettivo Europa, che eppure resta alla portata. Se gli azzurri dovessero vincere domani al Maradona e il Torino perdere contro l'Atalanta, ci sarebbe la speranza di entrare in Conference League, ma solo se la Fiorentina vincerà lo stesso torneo la prossima settimana. Combinazioni improbabili, che hanno ormai fatto rassegnare i tifosi a un futuro senza coppe europee. Tuttavia, domani lo stadio di Fuorigrotta saluterà gli azzurri con una buona cornice di pubblico. In realtà le aspettative sono per il nuovo allenatore: si attende la risposta di Gasperini, che in realtà sembra vicino alla conferma con l'Atalanta.

Ecco perché il presidente De Laurentiis potrebbe rompere gli indugi per Conte e soddisfare la richiesta economica dell'ex allenatore del Tottenham. Resta comunque in piedi la pista che porta a Pioli, ormai libero dal Milan, e più defilato a Vincenzo Italiano. Ancora una volta, il nome del nuovo allenatore dovrebbe uscire da questa ristretta lista di candidati. Tornando al campo, domani non dovrebbero esserci Zielinski, Mario Rui e Rrahamni, tutti infortunati. Il polacco saluterà il Napoli prima del passaggio all'Inter, mentre rimane in forte dubbio Osimhen: anche per l'attaccante dovrebbe essere l'ultima in azzurro, e il nigeriano farà di tutto per giocare almeno uno spezzone di gara.