Nonostante tutto "Maradona" ancora quasi pieno Buona la cornice di pubblico per Napoli-Lecce

Nonostante la pessima stagione una partita conclusiva con pochi stimoli, oggi accorreranno numerosi tifosi a Fuorigrotta. Le due Curve sono già esaurite da giorni. L’anello inferiore della B è chiuso per lavor e restano gli ultimi tagliandi per i Distinti. Al tempo stesso, sarà da capire l’intenzione da parte degli abbonati di seguire la formazione di Calzona per l’ultima volta in questa stagione, contro il Bologna si prevedeva un Maradona interamente a tinte azzurre ma in molti scelsero la via della disertazione. D’altra parte, il match di oggipotrebbe convincere molti supporters a recarsi al Maradona per salutare i partenti Zielinski e Osimhen (che molto probabilmente non ci saranno) a cui sembrerebbe essersiaggiunto anche il capitano Di Lorenzo. Come sempre, a riempire lo stadio sarà la cospicua quota di abbonati, con circa 26mila tifosi che almeno per l’ultima non dovrebbero mancare.