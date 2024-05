Meret: "Sprecata una occasione importante" Il portiere del Napoli dispiaciuto per i fischi a Di Lorenzo: "Non li merita"

"Abbiamo sprecato una occasione importante ma adesso dobbiamo voltare pagina e concentrare le nostre forze per la prossima stagione". Alex Meret analizza l'epilogo della stagione azzurra.

"Spiace non aver raggiunto il successo oggi per poter provare a centrare una qualificazione in Europa, però cercheremo di canalizzare tutte le nostre forze sul campionato prossimo".

"Sono certo che la Società farà le mosse migliori per creare i presupposti di una stagione importante"

"Personalmente sto bene a Napoli e spero di poter dare il massimo anche in futuro"