Calzona: "Partita preparata bene, abbiamo creato ma non concretizzato" L'allenatore del Napoli ha chiuso la sua esperienza in azzurro con l'ennesimo pareggio

"La partita l'abbiamo preparata bene, purtroppo non abbiamo concretizzato le occasioni da gol". Francesco Calzona commenta così il pareggio del Napoli col Lecce nella gara di chiusura della stagione.

"Purtroppo non sono riuscito a trasmettere ciò che avrei voluto alla squadra nel mio periodo in panchina. A Napoli sono venuto non per soldi ma per affetto e passione, ma non è andata come speravo"

"Essere usciti dall'orbita Champions ha condizionato l'andamento della squadra nella fase finale di stagione perchè ha pesato tantissimo sull'aspetto psicologico"

"Questo è un gruppo che ha un valore, magari quest'anno non ha dimostrato la reale qualità. Personalmente ho cercato di adattarmi alle caratteristiche dei giocatori che avevo a disposizione, pensavo di poter migliorare la situazione però è stata una stagione molto particolare non semplice per nessuno"