De Laurentiis prende tempo su Conte: "Servono dieci giorni" Il presidente frena, tifosi in ansia: "Serve equità nei ragionamenti. Non deve vincere il tifo"

Mentre il Napoli chiude nel modo peggiore la sua stagione, De Laurentiis prende tempo per il nuovo allenatore. Ieri al "Maradona" gli azzurri hanno concluso il campionato con l'ennesimo pareggio: uno 0-0 contro un Lecce senza obiettivi e condito da due pali. Ennesima prova scialba e la chiusura al decimo posto. Piazzamento che mette il Napoli fuori dall'Europa e con due turni supplementari di Coppa Italia da giocare. Un vero e proprio disastro nell'anno dopo lo scudetto. Tre allenatori cambiato e un rendimento in costante calo, con l'ultima vittoria arrivata quasi due mesi fa. E il Maradona ha salutato la stagione da incubo con una fortissima contestazione: nel mirino soprattutto i calciatori, ma anche il presidente De Laurentiis.

Nessun saluto o iniziativa per i partenti Zielinski e Osimhen: neanche il bomber è stato risparmiato dai fischi, così come il capitano Di Lorenzo. Ora si volta pagina, e l'attesa è tutta per il nuovo allenatore. I tifosi aspettano Antonio Conte, ma chi attendeva un annuncio è rimasto deluso. Al convegno sul razzismo il presidente ha preso tempo: "Non posso dire niente perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni - ha detto il presidente - non deve vincere il tifo ma l'equità del ragionamento". Parole che fanno capire come la trattativa sia ancora aperta: Conte ha chiesto un triennale con cifre da capogiro. In attesa dell'accordo servirà ancora qualche giorno di pazienza.