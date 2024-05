Il silenzio stampa contro Dazn costa 165mila euro di multa Il Napoli sanzionato per non aver rilasciato interviste dopo la gara contro il Torino

Il Tribunale FIGC ha comminato una multa si 165mila euro alla SSCNapoli per non aver fatto partecipare i propri tesserati alle interviste Dazn di Napoli-Torino dell'8 marzo e Barcellona-Napoli del 12 marzo.

Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2024, sui ricorsi riuniti proposti dalla società SSC Napoli SpA avverso i provvedimenti emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00). Compensa tra le parti le spese del procedimento".