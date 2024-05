Buongiorno, Cairo vuole solo i soldi Il difensore del Torino piace al club di De Laurentiis, ma costa tanto

Alessandro Buongiorno è una priorità per Antonio Conte. Il futuro tecnico del Napoli avrebbe chiamato di persona il difensore del Torino per capire il suo gradimento. Avrebbe ricevuto un sì ma naturalmente non dipenderà da lui il trasferimento in azzurro. Il presidente Urbano Cairo è disposto a cedere il suo difensore ma alle sue condizioni. Giovanni Manna vorrebbe inserire nell’affare anche il cartellino di Leo Ostigard ma al momento la risposta è no. Ci vogliono quaranta milioni sull’unghia. Neanche 35 più bonus. 40,punto. Da qui non si muove. Si sa che la bottega granata è cara. Cairo fa pagare molto i suoi pezzi pregiati. Ed è per questo che o il Napoli sborsa la cifra che dice o resta in Piemonte. Comunque, si è solo all’inizio della trattativa. Di sicuro Conteha fatto una richiesta ma Adl non può svenarsi pur di accontentarlo. Ci saranno altri appuntamenti per definire eventualmente la chiusura dell’affare. Sicuramente entrerà in gioco Adl che parlerà con Cairo per avere qualche sconto.